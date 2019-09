Fra Gennaio e Febbraio 2020 i Dream Theater festeggeranno i 20 anni della loro pietra miliare “Scenes From A Memory” suonandolo per intero (oltre ai pezzi più importanti della loro carriera) sui palchi di tutta Europa, in uno show della durata di 3 ore.

Un tour di 28 date attraverso 16 paesi compresi UK, Germania, Francia e Olanda. Non mancherà di certo l’Italia dove la formazione più influente del progressive metal moderno terrà due concerti a Roma e Milano.

Dopo avere assistito al loro memorabile show sul palco del Rock The Castle 2019, attendiamo con entusiasmo di rivedere i Dream Theater nei palazzetti!

Il chitarrista John Petrucci non vede l’ora di tornare in tour e ci regala qualche anticipazione:

“La risposta a ‘Distance Over Time’ è stata ottima in ogni parte d’Europa e non vediamo l’ora di suonare alcune canzoni da questo album per i fan nella formula ‘An Evening With’, usufruendo al 100% della nostra produzione. Quelli che erano presenti al tour di ’Scenes From A Memory’ 20 anni fa assisteranno ad uno show comunque nuovo in cui eseguiremo i brani sotto una nuova luce e con nuovi contenuti video proiettati sul palco! Per tutti i nuovi fan che all’epoca non erano ancora nati… Sarà la migliore occasione per rivivere il sound e l’esperienza di un disco che rimarrà nella storia”.

La band farà tappa in Italia per due show l’11 e il 12 Febbraio rispettivamente a Roma (Palazzo dello Sport) e Milano (Mediolanum Forum).