È stato individuato il guasto nell’acquedotto Bidighinzu che ha causato l’interruzione dell’erogazione dei servizi idrici nell’hinterland sassarese. Dopo un’intensa attività di ricerca e di verifiche su venti chilometri di condotte, stamattina le squadre di Abbanoa hanno individuato il guasto e stanno procedendo al ripristino del servizio.

I tecnici hanno eliminato la sacca d’aria che non consentiva di mandare l’acqua verso i serbatoi e ora stanno procedendo col riempimento delle condotte di Usini, Uri, Olmedo, Ossi, Tissi, Muros, Sorso e Sennori. Al più tardi nel pomeriggio l’erogazione sarà a pieno regime. Nei giorni scorsi il Bidighinzu era stato interessato da un importante intervento di manutenzione per eliminare una dispersione di 65 litri al secondo in un tratto in acciaio nel territorio di Ittiri.

Dopo il completamento dei lavori erano state avviate le operazioni di riempimento graduale delle condotte, ma la persistenza di sacche d’aria non aveva consentito di far arrivare l’acqua nei serbatoi.