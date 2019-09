Lunedì 16 settembre, dalle 17.30, in piazza Galilei a Cagliari, di fronte alla sede dell’ufficio scolastico regionale, si svolgerà un sit in di solidarietà per il maestro Andrea Scano, che era stato sospeso dal servizio per per essersi rifiutato di utilizzare il registro elettronico, chiedendo di poter usare quello cartaceo che, secondo il docente, non metterebbe a rischio la privacy come invece farebbe quello on line.

Il maestro della Colombo di Cagliari e consigliere comunale durante il primo mandato della Giunta Zedda era già stato sanzionato con tre giorni di sospensione a fine maggio ed ora gli sono stati attribuiti ulteriori 11 giorni con relativa trattenuta sullo stipendio.

Gli organizzatori del presidio annunciano che il docente, con il patrocinio dei Cobas Scuola Sardegna, si rivolgerà alla magistratura con due motivazioni: “la tutela dei dati dei minori e la dignità professionale degli insegnanti”.