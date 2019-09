Un giovane è stato investito da un’auto sulla salita per piazza d’Armi a Cagliari, Il fatto è avvenuto questa mattina in via Is Mirrionis all’altezza della facoltà di Lettere.

Sul posto i sanitari del 118, giunti con un ambulanze, hanno trasportato il ragazzo al pronto soccorso. A occuparsi dei rilievi la polizia municipale.

Notizia in aggiornamento