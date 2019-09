Gli obiettivi principali sono due: incoraggiare gli enti locali a promuovere mezzi di trasporto green e invitare i cittadini a lasciare ferma l’auto. Per il terzo anno consecutivo, la Città Metropolitana di Cagliari partecipa alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2019, la campagna annuale di comunicazione e sensibilizzazione promossa dalla Commissione Europea.

“E’ un’occasione importante – ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu – per fare il punto della situazione ma anche per programmare il futuro nel nostro territorio e far conoscere agli abitanti dell’area metropolitana i considerevoli vantaggi che derivano da un utilizzo razionale e sostenibile dei mezzi di trasporto”. Dal 16 al 22 settembre prossimi, saranno coinvolti tutti i comuni del territorio metropolitano.

Il tema scelto quest’anno è “Safe Walking and Cycling!”, la sicurezza del camminare e andare in bicicletta in città e i vantaggi che queste attività possano avere per salute, ambiente e conto in banca. E’ infatti dimostrato che i ciclisti trascorrano il 15% di giorni in meno di malattia all’anno e che 25 minuti di camminata veloce al giorno possano contribuire ad allungare la vita anche di sette anni. Quartier generale il Parco di Monte Claro, che ogni giorno proporrà eventi e workshop a tema nella Biblioteca Metropolitana E. Lussu, al Teatrino dei Bambini, nella sala polifunzionale e al pattinodromo.

Sempre all’interno del parco, nel Villaggio della Mobilità, operatori pubblici e privati esporranno i prodotti e servizi rivolti a tutti i cittadini, dai giovani fino alle famiglie con bambini, perché ciascuno utilizza un mezzo di trasporto per i propri spostamenti ed è chiamato a riflettere su quale sia il più sostenibile e affine al proprio stile di vita. Il clou della settimana sarà domenica 22 settembre con l’iniziativa “In città senza la mia auto” nel quartiere di Castello, che per l’occasione sarà chiuso al traffico veicolare. Le vie della rocca saranno animate da attività legate alla mobilità sostenibile: una gara podistica non competitiva, percorsi sui pattini a rotelle, trekking urbani curati da operatori del settore.