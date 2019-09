La procura di Firenze ha chiesto l’archiviazione per il professor Francesco Stagno di Cagliari, medico indagato per omicidio colposo nelle indagini per la morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato senza vita il 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine. Stagno è finito sul registro degli indagati insieme al professor Giorgio Galanti, per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio.

“Siamo sempre stati convinti della correttezza dell’operato del dottor Stagno e non possiamo che esprimere soddisfazione per il risultato finora raggiunto – afferma il suo legale, avvocato Andrea Puccio -, ma occorre attendere gli sviluppi del procedimento, e in particolare la decisione del gip sulla richiesta avanzata dalla procura”.