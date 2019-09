Potrebbe durare almeno fino a martedì l’ondata di calore che sta imperversando su tutta l’Italia, con temperature massime previste fino a 30 gradi, 4-5 in più della media.

Secondo le previsioni dei meteorologi di Meteo Expert-Meteo.it, “fino a martedì l’alta pressione di matrice africana occuperà stabilmente l’Italia, garantendo in tutte le nostre regioni prevalenza di tempo bello e stabile, con temperature in crescita e in generale di qualche grado al di sopra delle medie stagionali.

Nel fine settimana – spiegano – quindi ci attendono giornate in prevalenza soleggiate e caratterizzate da caldo estivo, comunque senza picchi eccessivi:le temperature infatti saranno per lo più comprese fra 25 e 30 gradi, con qualche picco di 31-32 gradi. Il caldo potrebbe intensificarsi tra lunedì e martedì, specie al Centrosud, mentre nella parte centrale della prossima settimana sono attese correnti più instabili e relativamente più fresche, le quali favoriranno un generalizzato calo delle temperature”.

Proseguirà dunque la fase caratterizzata da assenza di piogge, salvo la possibilità di qualche rovescio o temporale pomeridiano che tornerà a interessare i settori alpini.