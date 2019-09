Le condizioni meteo, dopo le incertezze della prima parte di settimana, sono migliorate. L’Alta Pressione è tornata sulla nostra regione, in realtà si sta estendendo in Italia e sull’Europa centro occidentale. Significa che ci troveremo difronte a una struttura possente, difficile da scalzare e dalle solidi radici subtropicali.

Il vortice afro mediterraneo è scappato via verso il Marocco, come da previsione. Fortunatamente verrebbe da dire, perché i settori sudorientali della Spagna sono alle prese con piogge torrenziali provocate da temporali autorigeneranti. Localmente sono caduti 450-460 mm di pioggia, un quantitativo enorme che difatti ha provocato ingenti alluvioni lampo.

Ma torniamo in Sardegna. Il bel tempo ci terrà compagnia per tutto il weekend, con sole prevalente e temperature in aumento. Un aumento che porterà punte di 33-34°C nelle grandi piane e in particolare sui settori occidentali. Le minime resteranno fresche, anche perché non dobbiamo scordarci che le giornate si stanno accorciando. Non ci aspettiamo alcun tipo di annuvolamento, salvo qualche velatura qua e là tra sabato e domenica. Lo Scirocco, che permane sui settori meridionali anche in queste prime ore del giorno, tenderà ad assopirsi.

Si andrà avanti così almeno sino a metà della prossima settimana, dopodiché potremmo assistere a un lieve cambiamento. Un cambiamento in termini principalmente di temperature che potrebbero scendere, ma non di precipitazioni.

In collaborazione con Meteo Sardegna