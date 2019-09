Zona franca: sit-in a Cagliari, politica ha abbandonato tema

Per avere la zona franca in Sardegna è sufficiente rispettare la legge. E per sollecitare la politica su questo tema è stata organizzata una manifestazione a Cagliari sotto il palazzo del Consiglio regionale.

“Siamo qui oggi per ricordarlo” ha detto Valter Erriu, portavoce del Comitato spontaneo per l’applicazione del decreto legislativo numero 75 del 1998. Ma cosa prevede? “In attuazione dell’articolo 12 dello statuto speciale sono istituite nella regione zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax e altri porti o aree industriali collegate”.

“Pensiamo che il tema non sia più al centro della politica – ha aggiunto – quindi vogliamo spronare i rappresentanti delle istituzioni a interessarsene”. La zona franca, ha concluso Erriu, “potrebbe essere la soluzione per tutta una serie di problematiche che l’Isola si porta dietro, dalla povertà alla disoccupazione”.