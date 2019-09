Investimento di pedone questa mattina in via Italia a Pirri al semaforo con via Salvo d’Acquisto.

Una golf guidata da un 77enne di Cagliari dopo essersi fermato per dare la precedenza ad un pedone che stava attraversando la strada, veniva tamponato da una Fiat 500 guidata da una 42enne di Selargius.

La golf spinta in avanti ha urtando contro il pedone, una 45enne di Selargius che è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Marino

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.