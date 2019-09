Tirocini extracurriculari per favorire l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro, voucher rivolti alle persone già occupate o disoccupate per la formazione mirata, la specializzazione, la riqualificazione o la riconversione professionale, infine bonus occupazionali per incentivare le imprese che assumano giovani e disoccupati.

Questi i tre strumenti cuore del programma pluriennale di politiche attive del lavoro approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessora del Lavoro, Alessandra Zedda. Il programma si chiama “TVB (Tirocini, Voucher, Bonus) Sardegna LavORO” e ha una dotazione finanziaria di 73,6 milioni di euro suddivisi nel quadriennio 2019/2022.

“Le misure individuate nel programma – spiega l’esponente della Giunta Solinas – sono state pensate a beneficio di tanti sardi, occupati e disoccupati, giovani e meno giovani. La Formazione e il taglio del costo del lavoro, sono finalità imprescindibili per l’occupazione nel nostro territorio”.