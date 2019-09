“Non c’è alcun blocco dei concorsi per assumere personale in Laore”. Lo precisa l’assessora dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, replicando alle segreterie regionali di Cgil-Fp, Uil-Fpl e Sadirs che avevano chiesto delucidazioni sulla mancata emanazione dei bandi per l’assunzione del personale Aras nella dotazione organica dell’Agenzia. Le sigle avevano parlato di mancanza di trasparenza. “Dichiarazioni pretestuose e totalmente infondate”, dice oggi l’esponente della Giunta Solinas.

Che spiega: “Il mio assessorato non ha alcuna intenzione di bloccare le procedure concorsuali”. Tuttavia, “l’attuale dirigente generale di Laore, facente funzioni, può svolgere ora soltanto compiti limitati all’ordinaria amministrazione, e non anche alla straordinaria amministrazione, come certamente si qualifica l’attività relativa alle assunzioni in esame”. Inoltre, “allo stato attuale non è chiaro quale potrà essere il contenuto pienamente legittimo dei relativi bandi. Occorre infatti un esame approfondito, proprio per fare in modo che gli stessi bandi siano perfettamente regolari, e dunque incontestabili in sede giudiziaria”.

I sindacati avevano anche ricordato che ci sono “in gioco a brevissima scadenza gli stipendi e la serenità di 250 lavoratori e delle loro famiglie”. Ma Murgia replica anche su questo punto: “Gli stipendi e la serenità dei lavoratori Aras e delle loro famiglie non sono affatto a ‘brevissima scadenza’, né in pericolo. Queste esigenze, pertanto, non possono imporre l’emanazione estemporanea, superficiale e sbrigativa di provvedimenti indiscutibilmente importanti, come sono i bandi di concorso”. Poi assicura: “L’assessorato e l’Agenzia interverranno a breve, così come a breve la Giunta nominerà il dg di Laore con la conseguente disponibilità di tutti i normali poteri previsti dalla legge istitutiva”.