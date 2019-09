Incidente intorno alle 19 sulla Ss 131 all’altezza del km 21 in direzione Oristano, dove si è verificato un tamponamento tra due auto.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, che ha liberato i passeggeri dalle lamiere, il 118 con due ambulanze e la polizia stradale.

I feriti, non sarebbero in gravi condizioni. Il traffico è rallentato e deviato sulle corsie laterali. Notizia in aggiornamento