I Carabinieri della Compagnia di Carbonia hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di arma clandestina, Pierpaolo Peddio, pregiudicato di Desulo ma residente a Carbonia. Stamani i carabinieri hanno effettuato un servizio mirato alla verifica della regolare detenzione delle armi, con specifico riguardo verso persone sospettate di illecita detenzione.

Nell’ambito del servizio hanno hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’appartamento dell’uomo, al quale era stato notificato a maggio scorso un divieto di detenzione di armi emesso dalla Prefettura di Cagliari, poiché i militari lo avevano sorpreso in giro mentre maneggiava una pistola taser. IN casael desulese i carabinieri hanno trovato, nascosta all’interno di un vaso in vimini nel salotto, una pistola clandestina.

L’arma , una calibro 6.35 di fabbricazione tedesca, era priva di matricola. La perquisizione è stata estesa anche all’auto dove sono stati trovati due bossoli esplosi del calibro 3.80, diversi quindi dal calibro dell’arma trovata in casa. I reperti, sui quali sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi, sono stati sequestrati, mentre Peddio è stato portato nel carcere di Uta, a disposizione del pm di turno.