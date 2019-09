Due sconfitte di fila e Cagliari ancora a zero punti. Con tre giocatori fondamentali in meno: alle assenze di Cragno e Pavoletti ora si aggiunge il forfait di Nainggolan. “Noi dobbiamo contare solo su noi stessi, bisogna mettere in campo la rabbia giusta e fare una gara perfetta perchè dobbiamo avere grande rispetto per il Parma – avverte il tecnico Rolando Maran nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ripeto, dipende solo da noi: serve la nostra personalità”. L’allenatore non sembra preoccupato.

“La squadra ha lavorato bene, sono sicuro che la prestazione ci sarà – assicura – è normale che in una squadra che sta cercando di trovare i giusti equilibri, infortuni e contrattempi non aiutano. Noi dobbiamo andare oltre le difficoltà: la squadra si è rinnovata, dobbiamo trovare subito la quadratura. Certo, se guardo la partita con l’Atalanta dell’anno scorso mi rendo conto che sono rimasti solo tre giocatori”. Le due sconfitte non rappresentano, per il mister, la situazione reale. “Abbiamo perso per due episodi ‘strani’ – commenta Maran – non meritavamo la sconfitta, abbiamo grossi margini di miglioramento”.

Le scelte del mister saranno condizionate anche dalle gare delle Nazionali e dai problemi in settimana di Ceppitelli, che comunque ha recuperato e dovrebbe essere al centro della difesa. Per la regia, al posto di Nainggolan, la scelta di Maran dovrebbe cadere su Cigarini. Mentre davanti la coppia d’attacco dovrebbe essere quella formata da Joao Pedro e Simeone. “Si sta inserendo bene – dice il tecnico riferendosi all’ex viola- e queste due settimane sono state molto importanti”. Più incerta la questione trequartista con tre uomini in ballottaggio: Birsa, Castro e Ionita.