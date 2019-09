Il via libera della Giunta Solinas è arrivato e sull’Alghero-Roma si potrà volare in regime di continuità territoriale fino ad aprile 2020. Il 15 novembre prossimo sarebbe scaduto l’accordo tra Regione Sardegna e Alitalia per coprire la tratta con prezzi calmierati.

E in questi giorni i passeggeri avevano segnalato prezzi choc dei biglietti in vendita per il periodo successivo alla scadenza, ma la compagnia di bandiera aveva lanciato segnali rassicuranti sulla propria disponibilità a volare in continuità anche dopo il 15 novembre. Il vettore aspettava solo un segnale da viale Trento. Che è arrivato con l’ultima seduta di Giunta.

“Abbiamo autorizzato gli uffici alla spendita dei 18 milioni di euro stanziati nella variazione di bilancio già approvata ad agosto per la prosecuzione dei servizi di trasporto aereo sino ad aprile 2020”, conferma all’ANSA l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino. Dunque, le risorse per ‘salvare’ l’Alghero-Roma c’erano già, si trattava solo di sbloccarle.