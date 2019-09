Questo pomeriggio Anela darà l’ultimo saluto ad Aureliana Del Rio, la studentessa di 24 anni uccisa dalla meningite nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, dopo alcuni giorni di incubazione.

Nella chiesa intitolata ai Santi Cosmo e Damiano, dove la ragazza ha fatto vita di parrocchia sino a quando non si è trasferita a Sassari per studiare Giurisprudenza, si riunirà una comunità affranta dal dolore per la morte di una giovane molto benvoluta. Un dolore collettivo che ha spinto l’amministrazione comunale a proclamare il lutto cittadino e ad annullare i festeggiamenti per i patroni del paese, previsti a fine mese.

Sul piano sanitario, intanto, si continuano a prescrivere tutte le cautele del caso. L’attenzione si è spinta sino a San Teodoro, dove Aureliana aveva trascorso in compagnia degli amici la serata tra il 7 e l’8 settembre. La raccomandazione fornita ai medici di famiglia e ai presidi della medicina d’urgenza e di pronto soccorso è quella di mantenere alta la guardia, soprattutto se vengono segnalate febbri alte.