Ufficiali le date del nono Rally di Sardegna international Mountain bike. Le gare dei migliori ciclisti di tutto il mondo attraverseranno strade e sterrati dell’Ogliastra dall’1 al 6 giugno.

Per un totale di percorso da dividere in cinque tappe. Con quattro vittorie su cinque tappe è stato Nicolas Samparisi (KTM Alchemist Dama) a conquistare l’ottava edizione nel giugno scorso, sempre in Ogliastra.

Tra le donne, dopo l’abbandono di Beatrice Mistretta per infortunio, escalation di vittorie per la tedesca Andrea Marion Roecll.