“Inizia l’anno scolastico e il ripristino della tratta ferroviaria Sassari-Alghero, nonostante i proclami più recenti, resta fermo ai blocchi”. Lo denuncia il segretario di Uil Trasporti, Antonio Sias, insieme al contestuale stop di Sirio, la metropolitana di superficie di Sassari, ferma in stazione. Sias annuncia il nuovo e inatteso blocco di Sirio e i ritardi sulla Sassari-Alghero dopo aver partecipato a un incontro tra le segreterie territoriali dei trasporti e i vertici di Arst.

“Questi continui rinvii ci preoccupano perché causano disagi ai lavoratori e agli studenti pendolari”, spiega il segretario territoriale di Uil Trasporti. “La politica della precedente amministrazione regionale di riduzione dei costi di trasporto per gli studenti è stata consolidata da quella in carica e ha fatto aumentare la domanda di mobilità. Ma ora occorre tutelare e salvaguardare le esigenze di utenti che hanno bisogno di viaggiare in tranquillità e totale sicurezza”.

E invece, attacca il dirigente sindacale, “chi di dovere dedica poca attenzione a predisporre, attivare, attuare e consolidare servizi vitali per il territorio, per Sassari e per tutti i cittadini”.