Indagini lampo dei Carabinieri della Compagnia di Quartu per l’accoltellamento di stamani intorno alle 6 vicino ad un chiosco del Poetto ai danni di un 20enne.

I Carabinieri del Radiomobile hanno arrestato per concorso in tentata rapina e in tentato omicidio un 27enne algerino, Zrmani Abdeanor, con precedenti, e un 17enne egiziano, M.M.

Gli accertamenti dei militar hanno permesso di accertare che i due arrestato, insieme ad almeno altri due individui in corso di identificazione, nel tentativo di rubare il telefonino e il portafogli ad un terzo individuo, abbiano dapprima stordito con spray urticante quindi attinto verosimilmente con un coltello il 20enne, che tentava di difendere l’amico.

L’algerino è stato portato nel carcere di Uta, l’egiziano al carcere minorile di Quartucciu.