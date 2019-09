Giovedì 19 settembre alle ore 18.30 nello spazio dell’Archivio Multimediale della MEM Mediateca del Mediterraneo, si inaugura la mostra fotografica di Mauro Liggi “Finestrini al plasma”.

Saranno presenti il fotografo, che ha contribuito con una donazione di foto all’incremento dell’Archivio Multimediale, e il poeta Andrea Melis. La mostra, realizzata dal Sistema bibliotecario comunale di Cagliari, resterà aperta al pubblico fino al 18 ottobre.

In mostra 23 foto in bianco e nero, scattate dai finestrini dei bus del CTM. Le immagini, tutte corredate da una poesia di Andrea Melis, saranno esposte sulle pareti della grande scala interna della MEM che porta al primo piano. Inoltre sul grande schermo dell’Archivio Multimediale andrà in loop un video con le foto in mostra.

“In Finestrini al plasma – è il commento di Mauro Liggi – volevo mischiarmi tra la gente, sentirne l’odore, toccarla, in un microcosmo mobile, in cui ognuno delimitava i suoi spazi vitali spesso inconsapevole o chiuso a ciò che lo circondava, in un tempo di paure, rancori, sospetti reciproci. Ho finito per fotografare solitudini, ma non mi bastava. Volevo una speranza, una carezza. E qui è stata la poesia di Andrea Melis a scaldarmi il cuore”.