Come previsto le condizioni meteo sono nettamente migliorate e il weekend appena conclusi ha regalato sprazzi di tarda estate su tutta la nostra regione.

Sabato ha prevalso il sole, con picchi di temperatura massima ben oltre 30°C, domenica a fronte di temperature non dissimili abbiamo registrato qualche annuvolamento in più causa nubi medio alte provenienti dal nord Africa.

L’inizio settimana sarà splendido, l’Alta Pressione continua infatti a proteggere la nostra regione tenendo lontane le perturbazioni atlantiche e il freddo dell’Europa orientale. Freddo che a metà settimana scivolerà con più convinzione in Italia e avrà delle ripercussioni evidenti anche qui da noi.

Anzitutto avremo un incremento della ventilazione settentrionale, da nord-nordest, con conseguente vivace abbassamento delle temperature. Temperature che caleranno di 5-6°C circa, riportandosi su valori consoni al periodo (ciò significa che in questo momento stiamo registrando temperature superiori alle medie climatiche di riferimento). Per quanto riguarda le precipitazioni mercoledì potrebbe esserci spazio per qualche temporale pomeridiano a ridosso dei massicci montuosi centro settentrionali mentre giovedì dovremo prestare attenzione al possibile ammasso temporalesco che potrebbe svilupparsi sul Tirreno.

Non è escluso che qualche acquazzone, sospinto a ovest dal Grecale, riesca a spingersi verso la Sardegna orientale e in modo particolare tra Gallura, Baronia e Nuorese. Altrove non dovrebbero esserci né nubi significative né evidentemente rischio precipitazioni. Peraltro dovrebbe trattarsi di una breve parentesi perché il prossimo fine settimana a quanto pare potrebbe riproporci sole prevalente.

In collaborazione con MeteoSardegna

