The 1975 sono un gruppo musicale britannico composto da Matthew “Matty” Healy, Adam Hann, George Daniel e Ross MacDonald.

La pubblicazione del loro primo EP intitolato Facedown è datata agosto 2012, anno che coincide con il primo passaggio sulla radio nazionale BBC del brano The City. Verso la fine dello stesso anno il DJ Zane Lowe ha contribuito a supportare il brano Sex, estratto dal secondo EP omonimo.

La band ha intrapreso il primo tour nel Regno Unito ed Irlanda che si è protratto fino agli inizi del 2013, seguito da un tour negli Stati Uniti. Successivamente vengono pubblicati un terzo EP dal titolo Music for cars che contiene Chocolate, singolo che si è posizionato nella Top 20 della classifica dei singoli nel Regno Unito, ed un quarto, IV con una nuova versione di The City, altro successo radiofonico nel Regno Unito ed all’estero.

The 1975 è l’album di debutto pubblicato nel 2013 e co-prodotto da Mike Crossey, che ha in precedenza lavorato con Artic Monkeys e Foals.

I The 1975 hanno partecipato a numerosi show, tra cui l’apertura del concerto dei Muse all’Emirates Stadium di Londra il 26 Maggio 2013, nello stesso anno il 13 Luglio hanno supportano i Rolling Stones ad Hyde Park e ad agosto si sono esibiti al festival di Reading e Leeds. Nei mesi successivi la band ha intrapreso un tour nel Regno Unito (tra cui l’iTunes Festival al quale vi hanno partecipato come opening act dei connazionali Bastille), America, Europa, Nuova Zelanda ed Australia. Nel 2014 i The 1975 hanno inoltre preso parte al festival di Coachella e si sono esibiti alla Royal Albert Hall.

Nel 2015 è uscito il secondo album dal titolo I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it, tra i cui brani spicca il singolo Love Me. Nel 2018 i The 1975 hanno presentato alla radio nazionale BBC Radio 1 il singolo Give Yourself a Try, che ha anticipato l’album A Brief Inquiry into Online Relationships. Dell’album fanno parte anche i brani Love it if we made it e TooTimeTooTimeTooTime, passato per la prima volta durante il programma Hottest Record In The World della BBC radio.

Nel 2020 verrà pubblicato il nuovo album Notes on a Conditional Form che conterrà i brani People e The 1975 (scritto in collaborazione con l’attivista Greta Thunberg); la band sarà impegnata in un attesissimo tour che prevede anche una data italiana sabato 28 marzo al Fabrique di Milano.