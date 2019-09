“L’ospedale Paolo Merlo de La Maddalena continua a perdere pezzi”. La denuncia arriva dalla consigliera regionale del M5s e componente della commissione Sanità, Carla Cuccu, che sul punto ha presentato un’interpellanza al presidente della Regione e all’assessore della Sanità. Obiettivo, “risolvere la grave situazione di sofferenza del presidio e garantire a residenti e turisti un efficiente servizio sanitario”.

L’esponente pentastellata ricorda che “sull’isola vi sono più di 50mila persone nel periodo estivo in aggiunta ai circa 12mila abitanti stabili per tutto l’anno”. E che la ridefinizione della rete ospedaliera approvata due anni fa teneva in considerazione “aspetti fondamentali come le condizioni geomorfologiche della nostra Isola, le difficoltà dei trasporti, le criticità legate all’insularità.

In particolare la situazione delle isole minori, come quelle di San Pietro e La Maddalena”. Indicazioni, attacca la consigliera dell’opposizione, “rimaste sulla carta”. “Al momento – spiega – sono chiusi il punto nascita, la guardia pediatrica, chirurgia, consulenza cardiologica, mentre i servizi di oncologia, anestesia e rianimazione sono stati depotenziati, quelli di ostetricia e ginecologia garantiti solo in alcune fasce orarie, e la dialisi assicurata da un unico medico proveniente saltuariamente da Olbia”.