 Mortuary Drape live a Mores il 21 settembre, ad aprire la serata i DeathcrusH

Dopo il successo ottenuto con i concerti tenuti a maggio, torna grande richiesta lo show speciale per celebrare i 25 anni di “All the Witches Dance” dei Mortuary Drape, album fondamentale e più volte citato da molti artisti della scena metal mondiale come fonte di ispirazione.

Il disco verrà suonato nelle sua interezza, insieme ai grandi classici che hanno reso immortale il moniker della band piemontese. Saranno una serie di spettacoli selezionati che si terranno a Codroipo (UD), Erba (CO), Bolzano e Mores (SS).

All the Witches Dance Special Show:

04 Agosto @Summer Metal 2019 – Codroipo (UD)

13 Settembre @Centrale Rock Pub – Erba (CO)

14 Settembre @Death Fest – Bolzano

21 Settembre @3° Sons Of Rock – Mores (SS)

Sarà uno spettacolo esclusivo che si terrà in occasione della terza edizione del festival Sons Of Rock il 21 Settembre a Mores (SS) in piazza Antonino Casu presso l’Anfiteatro comunale.

Ad aprire la serata i DeathcrusH, band che da Bessude sta portando il metal estremo in giro per l’Europa e non solo.