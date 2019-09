La settimana si preannuncia piena di energia per i segni di terra, ci saranno giornate piacevoli, anche se nella relazione di coppia potranno esserci alti e bassi. Legami in vista per i single, che si ritroveranno loro malgrado innamorati. Sul lavoro bisogna puntare di più sulla diplomazia ed evitare le decisioni impulsive. Bene l’amore di coppia per i segni di fuoco, che si lasceranno alle spalle un brutto periodo di incertezze sentimentali, tuttavia non mancheranno incontri con persone del passato. Il lavoro darà grandi soddisfazioni e anche chi è alla ricerca di un lavoro stabile troverà risposte abbastanza positive. I segni d’aria attraverseranno una settimana libera dalle negatività che hanno vissuto nell’ultimo periodo e saranno più ottimisti. Le relazioni proseguiranno con stabilità e anche per i single ci saranno nuovi incontri. Sul lavoro bisognerà organizzarsi per portare al termine gli impegni presi. La settimana inizia con serenità per i segni d’acqua, Venere favorirà la passione nella vita di coppia, mentre i single potranno sentire il bisogno di cambiare aria. Anche il lavoro proseguirà nella giusta direzione e durante tutta la settimana potrete realizzare ottimi progetti, ottenendo anche gratificazioni dai superiori. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: Venere in ottimo aspetto metterà in primo piano la vostra vita sentimentale. Chi ha chiuso da poco una relazione potrebbe adesso aver dei dubbi sulla propria scelta. Dovrete cercare di essere meno orgogliosi e chiarire alcuni malintesi con chi vi sta a cuore. Settimana fortunata per i single, l’amore trionferà.

Lavoro: in ambito lavorativo ci sono alcune cose che non vi convincono e che state cercando di capire. Vorreste fare dei passi avanti, ma alcune situazioni sembrano bloccate da svariati problemi di circostanza. L’aria di nervosismo che ci sarà durante la settimana vi darà qualche problema nel gestire alcune situazioni professionali.

Toro

Amore: l’ambito amoroso della vostra vita non sarà al top. Se avete a che fare con una persona dal carattere difficile e pretenzioso potreste risentire di una certa tensione. Tuttavia, sarà bene evitare toni troppo alti e cercare invece un compromesso. Chi è single potrà vivere nuove avventure in totale leggerezza.

Lavoro: questa settimana non fate affidamento sulle promesse altrui, ma cercate di contare sempre sulle vostre forze. Concentratevi soprattutto sui progetti che avete iniziato con convinzione e non ascoltate le raccomandazioni di chi non vuole altro che la vostra sconfitta.

Gemelli

Amore: la settimana sarà perfetta per chi vuole vivere delle relazioni senza però prendersi troppi impegni. Chi invece porta avanti una storia da troppo tempo, sembrerà non essere più soddisfatto della propria vita. Cercate di ravvivare il rapporto, magari facendo una sorpresa al partner.

Lavoro: ultimamente il lavoro non vi sta dando le soddisfazioni che meritate, ragion per cui cercherete di capire e rivedere quegli aspetti che v’impediscono di guadagnare bene. Tuttavia, non demoralizzatevi e siate fiduciosi. Verso la fine della settimana potrebbe arrivare una bella proposta che sconvolgerà la vostra vita professionale.

Cancro

Amore: a livello amoroso gli astri promettono una certa serenità. Venere favorirà i nuovi incontri e la passione nella vita di coppia. Avrete diversi impegni da portare avanti, motivo per cui sarà necessario programmare il tutto nei minimi dettagli. Se siete single potreste sentire il bisogno di cambiare aria, magari programmando un viaggio.

Lavoro: l’andamento positivo della vita sentimentale si ripercuoterà sul lavoro e sarete più che mai creativi. Durante tutta la settimana darete il meglio di voi stessi, realizzando ottimi progetti, ma soprattutto riuscirete ad ottenere elogi e riconoscimenti da chi sta in alto. E per voi sarà una grande soddisfazione.

Leone

Amore: bene l’amore di coppia, questa settimana penserete a divertirvi in compagnia del partner. Per fortuna vi siete lasciati alle spalle un periodo di incertezze sentimentali che sembravano non avere più fine. I single invece dovranno essere maggiormente tolleranti con una persona del passato che si ripresenterà.

Lavoro: il lavoro vi darà grandi soddisfazioni, a parte qualche grattacapo con i colleghi, che ultimamente sembrano essere invidiosi del vostro successo. Ottime notizie anche per chi è alla ricerca di un lavoro stabile, nel mezzo della settimana potreste ricevere delle conferme che vi faranno sentire più tranquilli.

Vergine

Amore: in questa settimana ci saranno giornate piacevoli, anche se nella relazione di coppia potranno esserci alti e bassi in quanto non state dedicando le giuste attenzioni al partner. Alcuni flirt potrebbero finalmente sfociare in qualcosa di più e i single potranno ritrovarsi legati a qualcuno senza aspettarselo.

Lavoro: sul lavoro dovrete cercare di essere più diplomatici e di non innervosirvi se a qualcuno non piaceranno le vostre idee. La stanchezza prenderà il sopravvento, soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì, e sarete piuttosto pigri nello svolgere le consuete mansioni.

Bilancia

Amore: durante questa settimana tutte le negatività che avete vissuto nell’ultimo periodo scompariranno. Riuscirete ad essere maggiormente positivi, nonostante le incertezze non mancheranno. La relazione rimane comunque stabile e andrete avanti vostro malgrado. I single faranno nuovi incontri.

Lavoro: settimana molto impegnativa, ci saranno alcune spese economiche da affrontare per sistemare la casa. Sul lavoro potrete avanzare alcune richieste che vi balenano da tempo per la testa, ma non tutte saranno prese per buone. Organizzatevi al meglio per riuscire a portare a termine gli impegni presi.

Scorpione

Amore: avete tanta voglia di amare e di essere amati e farete di tutto per risolvere alcune tensioni sentimentali che non fanno bene alla vostra storia. Per chi ha concluso da poco una relazione, non sarà il caso di intraprendere una nuova storia. Prendetevi un periodo di tempo da dedicare a voi stessi e alle vostre passioni e godetevi per un po’ lo status di single.

Lavoro: questa settimana troverete un motivo per lamentarvi di qualunque cosa. Il vostro atteggiamento farà innervosire i colleghi, oppure il partner, arrivando spesso a dei litigi. Cercate di evitare le discussioni e mettete energia e convinzione nelle mansioni che dovete svolgere.

Sagittario

Amore: chi ha una relazione da tempo questa settimana potrebbe risentire di una certa monotonia di coppia. Cercherete comunque di vedere le cose dal lato positivo e in questo modo riuscirete a farvi perdonare dal partner alcuni vostri errori. I single potranno fare ottimi incontri.

Lavoro: Venere positiva vi porterà a fare dei grandi progetti sul lavoro. In questo periodo sarete pieni d’impegni, che gratificheranno le vostre giornate. Potranno anche affidarvi nuovi ruoli, anche più prestigiosi, ma dovrete riuscire a lavorare senza fare errori e a dimostrare quanto valiate per mantenerli.

Capricorno

Amore: il periodo no che vi ha reso tristi negli ultimi tempi fa oramai parte del passato. Per voi è tempo di decisioni importanti. Nella vita di coppia sarete pronti a fare dei passi avanti, magari prendere la decisione di impegnarvi in un matrimonio oppure allargare la famiglia. Per i single è in arrivo una settimana interessante per incontrare l’anima gemella.

Lavoro: durante la settimana potreste ricevere qualche delusione in ambito lavorativo. Un vostro progetto non ha entusiasmato il vostro datore di lavoro, ciò nonostante sarete ostinati a rifare tutto da capo, ma questa volta meglio di prima. E questa volta centrerete il bersaglio.

Acquario

Amore: in questa settimana i pianeti saranno dalla vostra parte e vi regaleranno quella sicurezza di cui avevate bisogno. Qualche piccolo diverbio con il partner potrebbe allarmarvi, ma questa sarà solo una fase passeggera. I single non baderanno a spese pur di proseguire la frequentazione con una nuova conoscenza.

Lavoro: sarete costretti a fare una scelta sul lavoro, ma dovrete riflettere bene prima di accettare. Attenzione a non mettervi contro i colleghi, che potrebbero rendervi la vita difficile. Tenete sotto controllo le finanze per evitare poi di ritrovarvi a mani vuote.

Pesci

Amore: la vostra situazione astrologica sarà ottimale in questa settimana. Soprattutto i single saranno al centro dell’attenzione per quanto riguarda l’ambito sentimentale. Sarete seducenti, pronti a conquistare la vostra potenziale anima gemella. Invece, per chi è in coppia, potrebbero giungere ad una fine le relazioni più fragili, mentre quelle più forti potranno rafforzarsi.

Lavoro: il lavoro promette al meglio e questo gioverà a vostro favore, dato che nell’ultimo periodo la situazione economica non è stata delle migliori. Date slancio ad alcuni progetti che avete finora tenuto nel cassetto e accettate delle collaborazioni che potranno significare molto per il futuro lavorativo.