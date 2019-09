Incidente stradale in viale Poetto, a Cagliari, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 16 settembre.

Secondo le prime informazioni due auto si sarebbero scontrate all’altezza della Monfenera. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge e la protezione civile per mettere in sicurezza l’area a causa di una perdita di carburante da uno dei veicoli coinvolti.

Il traffico ha subito dei rallentamenti, una lunga coda si è formata in direzione Marina Piccola.