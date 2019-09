La Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la condanna a 4 anni e mezzo di carcere inflitta in primo grado dal Gup nel novembre 2018 nei confronti di Santino Casula, 61 anni, invalido in sedia a rotelle ed ex maestro elementare, accusato di aver costretto un ragazzino di 14 anni ad avere rapporti sessuali con lui.

L’uomo era stato arrestato all’inizio dello scorso anno dai carabinieri della stazione di San Bartolomeo, al termine di una indagine complessa che aveva visto incriminato per stalking ai danni della famiglia dell’adolescente il badante di Casula, poi assolto perché totalmente incapace di intendere e di volere.

Oggi i giudici di appello hanno confermato la sentenza del giudice dell’udienza preliminare, che in abbreviato aveva ritenuto il maestro disabile colpevole degli abusi sul minore, costituitosi parte civile con l’avvocato Gianfranco Piscitelli. La violenza si sarebbe consumata a casa di Casula, che seguiva il ragazzino per i compiti scolastici.