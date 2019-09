Un operaio di 50 anni di Marrubiu è stato ricoverato all’Ospedale San Martino di Oristano per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla strada provinciale 68, in agro di Marrubiu, poco lontano dallo svincolo della Carlo Felice.

L’uomo ha perso il controllo del suo scooter ed è caduto sull’asfalto riportando alcune fratture e numerose lesioni anche al volto. I primi soccorritori lo hanno comunque trovato in stato di coscienza.

Sul posto è intervenuta poi un’ambulanza del 118 col quale è stato accompagnato con codice rosso al Pronto Soccorso del San Martino. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Oristano per i rilievi di legge.