Un operaio si è gravemente ferito a una mano questo pomeriggio a Serramanna. Non è ancora chiaro se l’uomo stesse lavorando o se stesse eseguendo dei lavori nella sua abitazione.

L’operaio si è amputato un dito e tagliato altri due. L’episodio è avvenuto in via Belgio, la dinamica non è ancora chiara. L’uomo, da quanto si apprende, stava lavorando con uno smeriglio quando si è ferito alla mano.

È stato subito soccorso, sul posto sono arrivati i medici del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Marino, dove i medici proveranno a salvargli le dita della mano.