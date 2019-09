I carabinieri lo hanno sorpreso alla guida della propria auto in via Fiorelli, a Cagliari, ma il 59enne, già noto alle forze di polizia, era agli arresti domiciliari.

Nella giornata di ieri, lunedì 16 settembre, infatti, i militari lo hanno bloccato durante un controllo. L’uomo, rifiutando di sottoporsi all’identificazione, ha dapprima chiuso le portiere della propria auto, per poi tentare la fuga ingranando la marcia.

Uno dei carabinieri ha rotto il vetro laterale del veicolo, immobilizzandolo definitivamente. Il 59enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, evasione dagli arresti domiciliari nonché guida senza patente a bordo di un veicolo sprovvisto di assicurazione. L’arrestato è ora in attesa del processo con rito per direttissima previsto per questa mattina.