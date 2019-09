Un 23enne cagliaritano è stato arrestato dalla Polizia per evasione due volte in poche ore. Il giovane non si aspettava la visita degli agenti della Squadra volante mentre si apprestava a lasciare la propria abitazione.

Intorno alle 17, infatti, i poliziotti si sono presentati per verificare la presenza del ragazzo, dopo essere stato riaccompagnato al termine dell’udienza di convalida tenutasi nella mattinata di ieri.

Ieri gli agenti hanno notato la porta aperta dell’appartamento e il ragazzo che, vestito di tutto punto, era pronto per uscire. Insospettiti dal fatto che il 23enne potesse violare i domiciliari, si sono allontananti e hanno atteso in una via poco distante.

Dopo circa una decina di minuti, il giovane è uscito di casa.

Gli agenti lo hanno quindi arrestato e fatto accomodare nell’auto di servizio per essere riaccompagnato in questura per evasione.