Da lunedì 16 settembre è stata introdotta una modifica del percorso della linea PF in direzione Cagliari. In seguito alla chiusura del ponte di viale Colombo a Quartu e in concomitanza con l’entrata in vigore del servizio invernale, al fine di ridurre i disagi alla clientela, almeno questo a parole, da lunedì 16 settembre 2019 la linea PF in direzione Cagliari modificherà il percorso.

Infatti i mezzi Giunti alla rotatoria del Margine Rosso proseguiranno in via Fiume, via San Benedetto, via Bonn ed effettueranno l’inversione di marcia per poi proseguire in via San Benedetto, via Fiume, rotatoria Margine Rosso e via Lungomare del Golfo per riprendere il percorso ordinario.

Tanti sono i disagi creati con questa modifica al punto che diverse corse sono saltate all’altezza della rotonda di Margine Rosso. I disagi sono dovuti alla decisione della direzione del Ctm che, non avendo modificato gli orari, impone agli autisti orari che non possono essere garantiti con regolarità. Numerosissime sono le lamentele dei passeggeri che hanno aspettato anche per 40 minuti il passaggio del pullman.

Il mezzo che sarebbe dovuto passare questa mattina intorno alle 11 15 in via Leonardo Da Vinci non è passato e in decine hanno aspettato il successivo mezzo passato intorno alle 10.50.