Si esibiranno giovedì 19 settembre a Capoterra, in Piazza Liori alle 21.30 i Tamurita. Il concerto era previsto per il 22 agosto ed è stato rimandato causa maltempo. Il gruppo si esibirà all’interno della rassegna estiva voluta dal Comune di Capoterra e curata dall’ Associazione Enti Locali per lo Spettacolo.

Il gruppo nasce e va a battesimo nel 2002: progetto del cantautore Sergio Piras dopo il definitivo scioglimento del gruppo “Le Blinde”. Già nel 2005 la band entra nel cast della trasmissione televisiva “Come il calcio sui maccheroni”, in onda tutti i lunedì alle 21 su Videolina e seguitissima a livello regionale. Grazie alla crescente popolarità, arriva il palco per il capodanno 2005 a Cagliari in via Roma, con un cast d’eccezione: Lapola, Tamurita, Kid Creole and the Coconuts e Roy Paci & Aretuska. Nella primavera del 2006 esce il primo lavoro discografico, TIERRA, DESERTO Y SAL, e i Tamurita firmano il loro primo contratto discografico con CNI, Compagnia Nuove Indye, che distribuisce in tutta Italia il cd rimasterizzato e in una nuova veste grafica.

I Tamurita si aggiudicano anche la vittoria del concorso “Alternative Version Festival” di Fermo. A giugno 2009 esce il nuovo disco, mixato da Madaski degli “Africa Unite” e con l’aggiunta di un suo remix dub del brano che dà il nome al disco: “Palabras de amor”. Nel frattempo sono ricominciati i concerti in giro per la Sardegna e nella penisola.