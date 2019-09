“Dal sopralluogo all’esame di laboratorio. Ipotesi di lavoro sulla scena del crimine”, questo il titolo del seminario che si terrà domani, 18 settembre, a partire dalle 9,30, nell’Aula D Blocco D1 della Cittadella Universitaria di Monserrato.

L’incontro nasce dalla collaborazione tra l’Università di Cagliari e la Polizia di Stato, rappresentata dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, e costituisce un importante momento di condivisione tra gli investigatori della specialità della Polizia e gli studenti dell’Ateneo.

La conferenza sarà tenuta dal Commissario Tecnico Capo, Dr Jacopo Bonucci, Direttore del Laboratorio di Indagini Forensi del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Sardegna, con l’intervento del Vice Ispettore Alessio Tidili, responsabile dell’Area Sopralluoghi.

Obiettivo dell’iniziativa è far capire l’organizzazione centrale e periferica della Polizia Scientifica, le attività che questa svolge quotidianamente, prendere visione delle attività svolte nella fase del sopralluogo nella scena del crimine e le successive analisi di laboratorio che ne derivano.

L’evento è stato organizzato dalla dr.ssa Biancamaria Baroli docente di Legislazione, forme farmaceutiche e analisi dei prodotti cosmetici, nel corso di laurea in Tossicologia, con la collaborazione dei coordinatori dei corsi di laurea in Tossicologia e in Scienze Tossicologiche e Controllo di Qualità, prof. Pierluigi Caboni, e in Farmacia e in Chimiche a Tecnologie Farmaceutiche, prof. Elio Acquas.