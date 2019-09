La polizia stradale di Sassari ha costatato 20 violazioni nel trasporto di alimenti e sanzionato i responsabili con oltre 10mila euro di multe. I controlli degli agenti su tutto il territorio provinciale, hanno consentito di scoprire una serie di illeciti nel trasporto di carne, pesce, frutta e verdura, pane.

Gli alimenti venivano trasferiti utilizzando mezzi senza alcuna protezione, in certi casi addirittura adagiati su pavimenti sporchi o non disinfettati. In altri casi non venivano rispettate le norme che vietano l’interruzione della cosiddetta catena del freddo per i prodotti surgelati e congelati, oppure gli alimenti risultavano privi del marchio di identificazione.

Lo scorso fine settimana, durante un controllo stradale di un mezzo carico di carne, gli agenti, insieme con il personale dell’Assl di Sassari, hanno proceduto al sequestro cautelare di parte della merce per le sue precarie condizioni igienico sanitarie.