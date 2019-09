I Carabinieri della Compagnia di Oristano nel corso della notte hanno arrestato per detenzione ai fgini di spaccio e furto aggravato continuato, Pierpaolo Fiore, 40enne di Massama (Or), con precedenti di polizia.

I militari delle Stazioni di Riola Sardo e Villaurbana, nell’esecuzione dei servizi che la Compagnia svolge per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti hanno fermato Flore e lo hanno perquisito, estendendo poi il controllo alla sua abitazione.

Durante l’operazione i Carabinieri gli hanno trovato circa 2,5 chilogrammi di marijuana, una bilancia di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Nella stessa circostanza i Carabinieri hanno accertato come lo stesso avesse collegato abusivamente l’impianto elettrico della sua abitazione alla linea elettrica della società E-distribuzioni.

Flore, dopo essere stato dichiarato in arresto è stato riportato a casa sua in regime di arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorita’ Giudiziaria, in attesa del l’udienza di convalida che si è svolta nel corso della mattina, ed a seguito della quale stamani è stato condannato a 2 anni di reclusione.