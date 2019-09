Era appena sbarcato all’aeroporto di Cagliari-Elmas da un volo proveniente dal Belgio e aveva in pancia 75 ovuli di eroina. Un cittadino nigeriano di 24 anni (le generalità non sono state fornite per esigenze investigative) è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Cagliari.

Sequestrati 814 grammi di eroina per un valore complessivo di oltre 150mila euro. Il giovane era appena arrivato in Sardegna da un volo proveniente da Bruxelles e stava per uscire dallo scalo cagliaritano quando i militari delle Fiamme gialle hanno deciso di fermarlo per un controllo. Durante la perquisizione personale e dei bagagli, lo straniero è apparso nervoso, tanto che i Finanzieri hanno deciso di farlo visitare al Policlinico di Monserrato.

Dalle lastre è emerso che trasportava trasportava in pancia 75 ovuli di eroina. L’uomo è stato arrestato e adesso si trova in carcere a Uta. Sono in corso le indagini per stabilire la provenienza della droga e il destinatario. Secondo la Guardia di finanza l’eroina sarebbe stata smerciata nella piazza di Cagliari.