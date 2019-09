Incidente stradale in tarda mattinata nella SS 195, una clio condotta da una 51 enne residente a Capotera, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la donna dal veicolo che è poi stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.

Alla Polizia Municipale il compito di effettuare i rilievi di legge.