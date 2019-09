La notizia era nell’aria da settimane, ma ora è ufficiale, Tommaso Paradiso farà il solista e non suonerà più con i Thegiornalisti.

La notizia arriva direttamente dal profilo Instagram del cantautore, che ha pubblicato una story per annunciare il suo primo singolo: “Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti, ma come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso”, ha scritto l’artista.