Per disinfestazione, i locali della Scuola primaria via Garavetti resteranno chiusi dalle 13,30 di venerdì 20 settembre 2019, e per le 48 ore successive alla fine dell’intervento.

A disporlo l’ordinanza n. 49/2019 a firma del sindaco Paolo Truzzu, per la tutela dell’incolumità pubblica e su richiesta del dirigente scolastico.