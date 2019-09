Poco dopo la notizia dell’uscita del suo sesto album in studio “Once Upon a Mind” il 25 ottobre su etichetta Atlantic Recods, James Blunt annuncia oggi il suo nuovo tour in Europa.

Tre le date italiane previste per il 2020: il 25 marzo al Mediolanum Forum di Milano, il 27 alla Kioene Arena di Padova e il 28 al Palazzo dello Sport a Roma.

James partirà ufficialmente il 14 febbraio a Birmingham e concluderà il tour alla magica Royal Albert Hall di Londra, dopo essersi esibito in giro per l’Europa e la Gran Bretagna. Date in Gran Bretagna: Febbraio Ven 14 BIRMINGHAM, Arena Birmingham

Sab 15 MANCHESTER, Manchester Arena

Dom 16 HULL, Bonus Arena

Lun 17 NEWCASTLE, Utilita Arena

Merc 19 GLASGOW, SEC Armadillo

Giov 20 NOTTINGHAM, Nottingham Arena

Ven 21 CARDIFF, Cardiff Arena

Sab 22 BRIGHTON, Brighton Centre Aprile

Mar 7 LONDRA, Royal Albert Hall

Dopo aver sperimentato con l’elettronica nel suo ultimo disco, James Blunt ritorna alle origini con il nuovo album “Once Upon A Mind”, con brani classici che toccheranno sia il cuore che la mente degli ascoltatori. Il disco include il primo singolo “Cold”, la toccante ballata “Lunsters”, la frizzante “5 Miles” dal tocco pop e il brano dalle sonorità country “Halfway”.

L’intero album è sorprendente e permeato dal calore, sentimento e forte personalità dell’artista.

Le date in Europa

Febbraio

Mar 25 BELGIO, BRUXELLS, Forest National

Merc 26 FRANCIA, LILLE, Zenith

Giov 27 FRANCIA, PARIGI, Zenith la Vilette

Ven 28 PAESI BASSI, AMSTERDAM, AFAS

Marzo

Dom 1st FRANCIA, MARSEILLES, Le Dôme

Lun 2nd FRANCIA, LYON, Halle Tony Garnier

Mar 3rd FRANCIA, NANTES, Zénith Métropole

Ven 6th REP CECA, PRAGA, Tipsport Arena

Sab 7th POLONIA, GLIWICE, Arena Gliwice

Lun 9th GERMANIA, BERLINO, Mercedez—Benz-Arena

Mar 10th GERMANIA, LEIPZIG, Arena

Thus 12th GERMANIA, HANNOVER, TUI Arena

Ven 13th GERMANIA, LINGEN, EmslandArena

Sab 14th GERMANIA, AMBURGO, Barclaycard-Arena

Lun 16th GERMANIA, MANNHEIM, SAP Arena

Mar 17th GERMANIA, COLONIA, Lanxess Arena

Merc 18th GERMANIA, OBERHAUSEN, König-Pilsener Arena

Giov 19th GERMANIA, FRANCOFORTE, Festhalle

Sab 21st GERMANIA, MONACO, Olympiahalle

Dom 22nd AUSTRIA, INNSBRUCK, Olympiahalle

Mar 24th SVIZZERA, ZURIGO, Hallenstadion Zurich

Merc 25th ITALIA, MILANO, Mediolanum Forum

Ven 27th ITALIA, PADOVA, Kioene Arena

Sab 28th ITALIA, ROMA, Palazzo dello Sport

Lun 30th AUSTRIA, LINZ, TipsArena

Mar 31st AUSTRIA, VIENNA, Stadthalle

Aprile

Merc 1st UNGHERIA, BUDAPEST, Arena

Ven 3rd GERMANIA, STUTTGART, Hans-Martin-Scleyer-Halle

Sab 4th GERMANIA, NUERNBERG, Arena

Dom 5th FRANCIA, STRASBURGO, Zenith