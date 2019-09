Musica, dalla Tunisia arrivano i Myrath: due date in Italia a marzo 2020

I Myrath sono un gruppo musicale progressive metal tunisino formato nel 2001 a Ez Zahra.

Nati nel 2001 con il nome di Xtazy; all’epoca erano una cover band di adolescenti, il chitarrista fondatore Malek Ben Arbia aveva solo 13 anni; recentemente si sono esibiti in un paio di importanti festival locali.

Nel 2006 hanno cambiato il nome in Myrath (in arabo: ميراث‎), che in arabo che significa eredità o lascito, e hanno firmato per un’etichetta discografica, risultando così il primo gruppo metal tunisino a firmare per un’etichetta discografica.

I loro primi due album sono stati Hope nel settembre 2007 e Desert Call nel gennaio 2010. Hanno girato un video per la canzone Merciless Times da Tales of the Sand, il loro terzo album.

Il 29 gennaio 2016 esce il video di Believer, primo singolo estratto dall’album Legacy, pubblicato il 12 febbraio successivo.

I Myrath hanno da poco pubblicato per earMusic il nuovo album “Shehili“, un concentrato di classe ed eleganza accolto con grande entusiasmo da critica e pubblico.

Oggi la band tunisina annuncia finalmente il nuovo tour con due date italiane che si terranno a Bologna e Milano, con loro ad aprire la serata gli Eleine.

le date:

03 marzo 2020 – Bologna – Alchemica

04 marzo 2020 – Milano – Legend