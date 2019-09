Non solo Nuraghe Diana; un altro sito culturale quartese di grande interesse e valore si anima nel fine settimana a tutto vantaggio dei cittadini e degli amanti della cultura. Sabato 21 settembre con inizio alle ore 16,30 si terrà infatti la cerimonia di inaugurazione dell’evento ‘Un giorno per bene’, iniziativa promossa e realizzata dal Touring Club Italiano (TCI) in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Quartu Sant’Elena.

Con questa iniziativa il Touring si propone di coinvolgere soci e cittadini in azioni di volontariato sui beni comuni, nello spirito di quel “prendersi cura del Paese” che permea le attività del TCI. In particolare, il progetto Un giorno per bene punta i riflettori su alcuni luoghi d’arte, parchi, spiagge, piste ciclabili, monumenti, sentieri e percorsi pedonali di 26 città d’Italia, 3 in Sardegna (Quartu, Cagliari e Oristano), che si ritiene meritino particolare attenzione ai fini della conservazione, della tutela e della valorizzazione.

La scelta dell’area archeologica della Villa Romana, sul litorale quartese in località Sant’Andrea, nasce proprio dalla precedente constatazione: si tratta di un bene comune ancora poco conosciuto anche nella stessa Città metropolitana di Cagliari oltre che in tutta la Sardegna. L’idea del Touring è quella di avviare un rapporto con il Comune per contribuire alla crescita di tutto il Polo museale di Quartu, che favorisca anche una maggiore e migliore fruizione sul piano dell’accessibilità, della godibilità e della valorizzazione.

La Villa Romana di Sant’Andrea è una delle poche testimonianze dell’Isola di insediamento di età imperiale in un contesto non urbano. È stata recentemente restaurata e resa visitabile grazie anche a una piazzetta che la sovrasta. Sul mare una serie di ambienti fra loro non comunicanti sono disposti su due file parallele, che fanno presumere l’alternanza di ambienti coperti e scoperti. Laterizi di grandi dimensioni componevano il pavimento dei vani, mentre i frammenti ritrovati permettono di ipotizzare che l’edificio fosse dotato di impianto di riscaldamento ad aria calda.

Alla cerimonia di inaugurazione interverranno il Sindaco Stefano Delunas e l’Assessore alla Cultura e ai Beni Culturali Maria Lucia Baire, che illustreranno l’importanza delle due giornate per la valorizzazione del patrimonio culturale quartese. Sarà presente inoltre il Console del Touring Club Franco Sardi, che entrerà nel dettaglio del significato dell’iniziativa. Grazie alla presenza di soci e volontari del Touring e del personale specializzato del Comune, la Villa Romana potrà essere visitata dal pubblico nelle giornate di sabato 21 settembre, dalle ore 17.00 alle 18.30, e domenica 22, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16 alle 18,30.

I Consoli cagliaritani del Touring Club Italiano ringraziano “il Comune di Quartu e, in particolare il Sindaco e l’Assessore Baire, per aver consentito l’inserimento della Villa Romana di Sant’Andrea nell’evento nazionale ‘Un giorno per bene’, organizzato dal Touring e dal Ministero del Lavoro per proteggere e valorizzare i beni comuni italiani. Insieme ai Club di territorio di Cagliari ci impegniamo a collaborare d’ora in poi ad ogni azione promossa dal Comune per preservare la Villa e farne parte integrante del Polo museale della città di Quartu Sant’Elena”.

“Il patrimonio culturale è un segno tangibile delle identità locali ed è anche una risorsa economica, la cui rilevanza per le politiche di sviluppo delle comunità locali cresce continuamente. Per questo motivo sono fondamentali la protezione e la valorizzazione – commenta l’Assessore alla Cultura e ai Beni Culturali Lucia Baire -. Accogliamo quindi con estremo piacere l’iniziativa del Touring, con la speranza che non solo i quartesi possano apprezzare e capire il pregio del sito”.

“Ho sempre sostenuto l’importanza di uno sviluppo sostenibile che parta in primo luogo dalla valorizzazione delle nostre risorse, anche culturali, affinché tale patrimonio non sia soltanto ben conservato ma anche facilmente accessibile – aggiunge il Sindaco Stefano Delunas -. Disporre di un patrimonio vasto non è condizione sufficiente per trarne opportunità di crescita; non può esistere una valorizzazione economica se non esiste capacità di promuovere, di formare, di organizzare, di pensare”.

Leggi anche: