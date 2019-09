Dopo aver calcato i palchi di festival come Southside, Hurricane e The Great Escape, i canadesi Current Swell suoneranno per la prima volta in Italia. Si esibiranno infatti giovedì 20 febbraio 2020 al Serraglio di Milano.

Durante il concerto, la band dal sound ispirato alla West Coast suonerà tracce del terzo e ultimo album When To Talk and When To Listen, uscito per Nettwerk Records e prodotto da Jacquire King, plurivincitore ai Grammy Awards, il quale ha collaborato anche con Kings of Leon, Tom Waits, Norah Jones, Cold War Kids, Of Monsters and Men e James Bay. La band ha inoltre recentemente pubblicato il singolo High Life, che anticipa il nuovo album, che vede Colin Stewart alla produzione e Gus Van Go al mixaggio.

I Current Swell sono composti da Scott Stanton (voce e chitarra), Dave Lang (voce e chitarra) e Louis Sadava (basso e voci), quest’ultimo tornato solo recentemente nella formazione. La band alternative rock, che vanta più di venticinque milioni di stream su Spotify e più di 344.000 ascoltatori mensili, è stata paragonata a progetti come quello dei The Black Keys, con i quali ha anche condiviso il palco del festival canadese Rock The Shores. Nel 2020 i Current Swell si preparano a conquistare ancora una volta l’Europa.