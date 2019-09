The Chemical Brothers è un duo britannico di musica elettronica, composto da Tom Rowlands (Londra, 1970) e Ed Simons (Kingston upon Thames, 1971).

Sono rinomati, assieme ai Prodigy, a Fatboy Slim e ai Crystal Method, fra i maggiori esponenti del cosiddetto big beat, stile musicale che incrocia influenze techno, trip-hop e rock facendo un largo uso di breakbeat e sonorità psichedeliche. Sono inoltre divenuti famosi per i loro live-set di alta qualità.

Dopo diversi anni di assenza, il gruppo è tornato nelle radio nel 2015 con Go, brano musicale che ha anticipato l’uscita del disco Born in the Echoes e che ha ottenuto un buon riscontro commerciale e radiofonico.

Oggi si presentano nuovamente al grande pubblico italiano con due concerti:

16 novembre Assago (MI) Mediolanum Forum