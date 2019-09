E’ in arrivo un bel tornado da San Francisco, fatto di thrash metal a volume altissimo, infatti arriva in Italia il “The Bay Strickes Back Tour” che vede sul palco gli headliner Testament, preceduti da Exodus e Death Angel: la triade perfetta per una serata di riff veloci e headbanging furioso.

Testament, Exodus e Death Angel si esibiranno in data unica al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI) il 25 febbraio 2020.