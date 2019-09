Smerciavano gasolio a prezzo agevolato dichiarando di consegnarlo agli agricoltori che in realtà non ne sapevano nulla. Quasi 400mila litri di carburante per uso agricolo finito nei serbatoi di camion e altri mezzi di trasporto o in quelli di ‘amici’ contadini. Lo hanno scoperto i funzionari dell’Agenzia delle Dogane, svolgendo un accurato accertamento su un deposito di gasolio con sede nel Nuorese.

Tutta la documentazione dal 2013 al 2017 è stata passata al setaccio e sono emerse una serie di irregolarità, poi sono stati contattati diversi agricoltori che risultavano aver ritirato e acquistato il carburante: alcuni erano inesistenti, altri hanno dichiarato di non aver mai comprato il gasolio. Al termine degli accertamenti, sono state denunciate sette persone tra titolari e dipendenti del deposito. Accertata una un’evasione sulle accise pari ad 184.115 euro e sull’Iva per 56mila euro. L’indagine è stata coordinata dalla procuratrice del tribunale di Nuoro, Patrizia Castaldini.