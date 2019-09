Olve Eikemo, conosciuto come Abbath Doom Occulta, o più semplicemente Abbath, (Bergen, 27 giugno 1973), è un cantautore, musicista e compositore norvegese.

È fondatore insieme a Demonaz dell’influente gruppo black metal Immortal.

Prima di fondare gli Immortal, Abbath è stato bassista nel gruppo death metal Old Funeral, con il futuro membro degli Immortal Demonaz e Varg Vikernes dei Burzum (da tener presente che i tre non hanno mai suonato contemporaneamente nella band). Durante la collaborazione con gli Old Funeral, è entrato a far parte della band di Demonaz, gli Amputation.

Una volta sciolta anche quest’ultima band, Abbath formò gli Immortal assieme a Demonaz. Pur avendo iniziato la carriera come bassista, ha suonato la batteria, nei due album Pure Holocaust e Battles in the North.

Arriva in Italia per una sola data a Parma il prossimo 7 febbraio 2020 insieme ai Vltimas e ai 1349.