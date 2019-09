I Ghost, precedentemente conosciuti come Ghost B.C. negli Stati Uniti, sono un gruppo musicale heavy metal svedese, formatosi a Linköping nel 2008. I testi presentano un’impronta esoterica e fortemente satanista, facilmente riconoscibile già dai titoli di alcune canzoni, quali “Deus Culpa”, “Satan Prayer” e “Depth of Satan’s Eyes”. Questa tendenza è accompagnata dall’atmosfera misteriosa e macabra che si crea durante le esibizioni live.

Infatti il nome dei componenti della band è ignoto e il cantante, autodefinitosi “Papa Emeritus”, si esibisce col volto truccato da teschio ed un abito cardinalesco, modificato per l’occasione con l’aggiunta di croci rovesciate che richiamano all’anticlericalismo del gruppo. Gli altri membri, ovvero i due chitarristi, il bassista, il batterista e il tastierista, si esibiscono incappucciati con tuniche e maschere nere e sono spesso indicati come “Nameless Ghouls”, rappresentanti i cinque elementi della natura, proprio per la loro essenza spettrale e per il fatto che i loro nomi non sono stati resi noti.

Nel 2010 hanno pubblicato la loro prima demo di tre tracce, seguita dal singolo in formato 45 giri “Elizabeth/Deth Knell“ e dall’album di debutto “Opus Eponymus”.

In un’intervista condotta da Australian Hysteria Magazine ad un Nameless Ghoul, la band ha dichiarato di aver preso ispirazione da gruppi underground black metal dei primi anni novanta tra i quali Mayhem, Sarcofago e Devil Doll per il loro aspetto cupo ed oscuro.

La band ha preso parte al “Defenders of Faith III Tour” con Trivium, In Flames e Rise To Remain nelle date europee. Il 18 gennaio 2012 il gruppo è approdato per la prima volta negli Stati Uniti con il “13 Dates of Doom” tour a New York, conclusosi il 2 febbraio a Los Angeles. Tra maggio e aprile del 2012 i Ghost hanno aperto i concerti di Mastodon e Opeth nelle date nordamericane dell'”Heritage Hunter Tour”.

Nel gennaio 2013 il gruppo cambia nome, per cause legali negli Stati Uniti, in Ghost B.C. A proposito del cambio di nome uno dei Nameless Ghoul ha affermato: «B.C. è un gioco di parole per Before Christ, ma è solo un emendamento. […] La B.C. è silente e, non appena possibile, verrà tolto definitivamente.». Il 12 marzo 2013 sulla pagina Facebook del gruppo i fan hanno potuto ascoltare “Year Zero”, primo singolo dell’album “Infestissumam”.

Il 15 febbraio 2013 viene pubblicato il singolo “Secular Haze” cha va ad anticipare il secondo album “Infestissumam”, pubblicato il 16 aprile.

Il 10 maggio 2015 il gruppo annuncia la data di pubblicazione di “Meliora” terzo album in studio, e la copertina dell’album. Il 29 maggio 2015 viene rivelato l’ingresso nella formazione di Papa Emeritus III. Con l’uscita del disco, il manager ha annunciato che il gruppo ha ufficialmente abbandonato la denominazione “Ghost B.C.”.

Il 16 settembre 2016, il gruppo pubblica l’EP “Popestar“, contenente il brano inedito “Square Hammer“, estratto come singolo, e le cover di quattro brani.

Saranno in concerto in Italia il prossimo 5 dicembre al Grana Padano Arena di Mantova.